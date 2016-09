La France appelle à une Présidentielle en RD Congo

La France a demandé lundi aux autorités congolaises de faire en sorte que le "report" de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo (RDC) soit "aussi court que possible" alors que le pays traverse une crise politique. Paris regrette que le corps électoral n'ait "pas été convoqué dans les délais constitutionnels" et appelle à "accélérer la préparation transparente de l'élection présidentielle", a déclaré le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. "Il est nécessaire que le calendrier soit connu au plus vite et que le report de l'élection soit aussi court que possible", a-t-il ajouté.