Plus de 6.000 psychotropes saisis au Centre-ville d’Oran

La section de lutte contre le trafic de drogue de la Sûreté de wilaya d’Oran a saisi, en début de semaine courante au centre-ville d'Oran, 6.130 comprimés psychotropes, a-t-on appris lundi de la Sûreté de wilaya. L’opération a permis d’arrêter deux personnes âgées de 25 et 35 ans, a indiqué la même source lors d'une présentation de l’affaire et de la quantité saisie devant les médias au siège de la Sûreté de wilaya. Agissant sur informations parvenues à la section de lutte contre le trafic de drogue, les membres de celle-ci ont mis en oeuvre un plan bien étudié qui a permis de mettre un terme à l’activité des deux mis en cause dont l’un était poursuivi par la justice dans une autre affaire criminelle et faisait l'objet d'un mandat d’arrêt prononcé par les instances judiciaires compétentes.