Air Algérie va ouvrir son école aéronautique d'ici 2019

Le P-dg d'Air Algérie, Mohamed Abdou Bouderbala, a annoncé, lundi à Alger, l'ouverture d'ici à 2019 d'une école nationale d'aéronautique propre à la compagnie pour prendre en charge ses besoins en formation et en recyclage de son personnel dont essentiellement les pilotes de ligne. "Cet établissement prendra en charge la formation des pilotes, du personnel navigant commercial (PNC), des techniciens et autres personnels de la compagnie. Le décret de sa création a déjà été signé alors que l'assiette de terrain, l'étude technique et l'enveloppe financière sont toutes prêtes et la réalisation sera entamée très prochainement", a indiqué M. Bouderbala.