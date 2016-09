L'Algérie et la Chine s'engagent coopèrent dans le tourisme

L'Algérie et la Chine se sont engagées à explorer les possibilités de coopération dans toutes les activités liées au tourisme, d'intensifier les échanges humains et de multiplier les formations aux profits des professionnels et acteurs du tourisme dans les deux pays. Cet engagement a été pris à l'issue des entretiens du ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelouahab Nouri, avec M. Li Jinzao, directeur général de la puissance administration nationale du tourisme de Chine (rang de ministre du tourisme), a précisé lundi un communiqué du ministère.