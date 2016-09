Le suspect des attaques de New York et du New Jersey arrêté

Le suspect des attaques à la bombe samedi à Manhattan et dans le New Jersey a été arrêté lundi, selon les médias américains. Il s'agit d'Ahmad Khan Rahami, un Afghan de 28 ans naturalisé américain, résidant à Elizabeth, dans le New Jersey, tout près de New York. Il a été arrêté dans la ville de Linden, à une quinzaine de kilomètres de d'Elizabeth, après un échange de coups de feu avec la police, selon les chaînes NBC et CNN. Il est soupçonné à la fois pour l'explosion survenue samedi soir dans le quartier très animé de Chelsea, à Manhattan, qui a fait 29 blessés, et pour la bombe artisanale placée sur le parcours d'une course à pied organisée par les Marines samedi matin à Seaside Park, dans le New Jersey.