300 à 400 milliards d'USD pour nourrir l'Afrique

La banque Africaine de développement (BAD) ambitionne de mobiliser 300 à 400 milliards de dollars d'ici 2025 pour "nourrir l'Afrique", a-t-elle annoncé lors de la présentation de "sa stratégie pour la transformation de l'agriculture africaine 2016-2025", lundi à son siège à Abidjan. "Nous avons besoin de 300 à 400 milliards de dollars dans les dix prochaines années pour réussir la transformation complète" a affirmé le Dr Chiji Ojukwu, directeur Agriculture et Agro-industrie de la BAD. L'Afrique dépense près de 35 milliards de dollars par an en importations de nourriture alors qu'elle dispose de 65% des terres arables non cultivées, souligne la BAD.