Rohani rencontre à La Havane Raul Castro

Le président iranien Hassan Rohani a rencontré lundi à Cuba le président Raul Castro et son frère Fidel, père de la révolution cubaine, lors d'une visite placée sous le signe de l'entente La Havane-Téhéran. Les médias d'Etat cubains ont diffusé dans la soirée une série de clichés de la rencontre entre le chef de l'Etat iranien et l'ex-président cubain de 90 ans. Un communiqué officiel lu sur l'antenne de la télévision d'Etat cubaine a qualifié l'échange de "fraternel" et indiqué que M. Rohani avait manifesté "son admiration pour la lutte, les accomplissements et l'aide désintéressée" apportée par Cuba à d'autres peuples ces dernières décennies. Peu auparavant, le président iranien et son homologue Raul Castro avaient confirmé "leurs convergences sur l'analyse de la complexité de la situation internationale", a encore précisé le communiqué.