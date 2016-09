Syrie: des raids à l'ouest d'Alep font 32 morts

Des raids lundi soir à l'ouest d'Alep ont tué 32 personnes et endommagé au moins 18 camions chargés d'aide humanitaire. Au total, au moins 32 civils ont été tués à Alep et sa province lors de "raids intensifs" dans la soirée, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Six civils, parmi lesquels un enfant, ont été tués dans la ville d'Alep, 22 autres dans l'ouest de la province, dont 12 bénévoles du Croissant rouge et conducteurs de camions d'aide humanitaire touchés à Orum al-Koubra, et quatre enfin dans l'est de la province, a précisé l'OSDH dans un communiqué, faisant aussi état de dizaines de blessés. L'ONU a indiqué qu'au moins 18 camions chargés d'aide humanitaire avaient été endommagés par des bombardements à l'ouest d'Alep, mais n'était pas en mesure de fournir un bilan des éventuelles victimes.