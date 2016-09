Plus de 300.000 migrants ont traversé la Méditerranée en 2016

Plus de 300.000 migrants et réfugiés ont traversé la Méditerranée pour se rendre en Europe en 2016, a indiqué mardi le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). "Le nombre de réfugiés et migrants ayant atteint les côtes européennes a dépassé la barre des 300.000 aujourd'hui", a déclaré un porte-parole du HCR, William Spindler, lors d'un point de presse à Genève. Ce chiffre est nettement inférieur aux arrivées enregistrées durant les neuf premiers mois de 2015 (520.000) mais il reste supérieur à celles enregistrées sur l'ensemble de l'année 2014 (216.054). Bien que le nombre de migrants enregistrés cette année soit inférieur au bilan de 2015 (-42%), le nombre de morts n'est que très légèrement inférieur (-15%) à celui de l'an dernier, relève le HCR. Au total, 3.211 personnes sont mortes ou portées disparues.