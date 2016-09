Accidents de la circulation: 44 morts en une semaine

Quarante-quatre personnes ont été tuées et 1.505 blessées dans 1.296 accidents de la circulation survenus du 11 au 17 septembre au niveau national, indique mardi un communiqué de la Protection civile. La wilaya de Médéa déplore le bilan le plus lourd avec 4 personnes décédées et 74 autres blessées.