Lamamra à la 71ème session de l'Assemblée générale de l'ONU

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, qui préside la délégation algérienne à la 71ème session de l’Assemblée générale des Nations unies, est arrivé lundi à New York. Les travaux de la session de cette année porteront sur le thème "Les objectifs de développement durable : une nouvelle impulsion pour transformer notre monde". Plusieurs réunions et rencontres de haut niveau sont également inscrites à l'ordre du jour de cette session. Au cours de son séjour à New York, le ministre d’Etat participera au débat général de l’Assemblée générale et prononcera une allocution devant le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement sur "la gestion des déplacements massifs des réfugiés et de migrants" et prendra part aux festivités commémoratives du 30ème anniversaire de la déclaration universelle du droit au développement.