Août 2016 a battu un record de chaleur pour le 16e mois d'affilée

Août 2016 a battu un record de chaleur pour le 16e mois consécutif, la plus longue période de record mensuel de température enregistrée depuis le début des relevés en 1880, a annoncé mardi l'Agence océanique et atmosphérique américaine (NOAA). La période de janvier à août a également été la plus chaude dans les annales, 2016 étant donc en passe de battre un nouveau record annuel de chaleur sur le globe, surpassant 2015.