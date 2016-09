Deux narcotrafiquants appréhendés à Tlemcen

Deux narcotrafiquants ont été appréhendés, du kif traité ainsi que des comprimés psychotropes ont été saisis lundi à Tlemcen, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale de Tlemcen/2°RM ont appréhendé, le 19 septembre 2016, deux narcotrafiquants et saisi une quantité de 24,6 kilogrammes de kif traité ainsi que 383 comprimés psychotropes, 5.208 unités de différentes boissons et deux véhicules", a précisé la même source.