Présidentielle au Gabon: accord pour le recomptage des voix

Les avocats du président gabonais sortant, Ali Bongo Ondimba et son rival, Jean Ping, sont d'accord pour recompter des voix de l'élection présidentielle du 27 août - mais sans s'entendre sur les modalités alors que la Cour constitutionnelle doit se prononcer dans trois jours, ont-ils indiqué mardi. "Les parties sont tombées d'accord pour le recomptage des voix", a indiqué l'avocat de Jean Ping, Me Jean-Rémy Bantsantsa, ce que confirme l'avocat d'Ali Bongo, Me Francis Nkea, cités par l'AFP. Jean Ping avait saisi la Cour constitutionnelle le 8 septembre pour demander le recomptage des voix dans la province du Haut-Ogooué.