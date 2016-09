L’armée française s’implique dans la reconquête de Mossoul

Le président français François Hollande a annoncé mardi depuis le siège des Nations unies à New York que la batterie d'artillerie fournie par la France à l'armée irakienne avait été mise en place au nord de Mossoul, "prête à servir pour la reconquête" de la ville. "Aujourd'hui même, la batterie d'artillerie a été mise en place au nord de Mossoul et est prête à servir pour la reconquête de Mossoul", tenue depuis 2014 par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président François Hollande avait annoncé en juillet l'envoi de ces pièces d'artillerie à l'armée irakienne et de conseillers militaires français pour les assister. Il s'agit de puissants canons Caesar montés sur camion d'une portée de 40 kilomètres.