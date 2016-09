Etats-Unis: encore un Noir non armé abattu par la police

La justice américaine a ouvert une enquête après qu'un Noir non armé a été abattu par une policière dans l'Oklahoma (sud), un acte qui illustre à nouveau le problème des abus des forces de l'ordre à l'encontre des Afro-Américains. La scène, qui s'est déroulée vendredi sur une route de l'Oklahoma a été filmée sous deux angles différents par des caméras embarquées dans un hélicoptère et une voiture de la police. On y voit un homme, Terence Crutcher, tenu en joue par les policiers, marcher jusqu'à son véhicule alors qu'il garde les mains en l'air. M. Crutcher, qualifié de "sale type" par un policier s'exprimant à bord de l'hélicoptère, semble approcher ses mains de sa voiture alors qu'il est encerclé de près par les agents. Il est alors mortellement touché par balle et s'effondre au sol.