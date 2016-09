USA: recours en justice contre le paiement des heures supplémentaires

Plusieurs Etats américains et organisations patronales ont introduit mardi deux recours en justice contre la décision de l'administration Obama d'étendre le paiement des heures supplémentaires à quelque 4,2 millions de salariés supplémentaires. Mi-mai, le département du Travail (DoL) avait dévoilé une nouvelle régulation ouvrant le paiement d'heures supplémentaires aux salariés gagnant jusqu'à 47.476 dollars par an au-delà de 40 heures par semaine, alors que cette possibilité n'était réservée jusque-là qu'à ceux percevant jusqu'à 23.660 dollars. "Ce seuil salarial va se traduire par une importante hausse du coût du travail et provoquer de nombreuses perturbations", a dénoncé dans un communiqué Randy Johnson, un des responsables de l'organisation patronale US Chamber of Commerce à l'origine d'une des procédures.