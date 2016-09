Le président égyptien lance un appel à Israël à l’Onu

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a lancé mardi depuis la tribune de l'ONU un appel au gouvernement et au peuple israéliens à "aller vers la paix" avec les Palestiniens. "Permettez-moi de dévier de mon discours écrit, pour lancer devant ce forum mondial un appel au gouvernement et au peuple israéliens sur la nécessité de trouver une solution" au conflit avec les Palestiniens, a déclaré M. Sissi devant l'Assemblée générale de l'ONU. "Nous avons l'occasion d'écrire une belle page dans l'histoire de notre région, d'aller vers la paix", a ajouté le président égyptien, engagé depuis quelques mois dans une initiative diplomatique pour relancer les négociations entre Israéliens et Palestiniens.