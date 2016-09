Sahara occidental: l'UE exprime son soutien au processus mené par l'ONU

L'Union européenne (UE) a exprimé son "inquiétude" concernant le conflit au Sahara occidental qui dure depuis très longtemps et ses conséquences sur la sécurité et le respect des droits de l'Homme dans la région, réitérant son soutien au processus mené sous l'égide des Nations unies pour parvenir à une solution qui prévoira l'autodétermination du peuple sahraoui. "En 2015, comme les années précédentes, l'UE a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude concernant la durée prolongée du conflit et les conséquences pour la sécurité, le respect des droits de l'Homme et la coopération dans la région", a souligné le Conseil de l'UE dans son rapport 2015 sur les droits de l'Homme et la démocratie dans le monde publié mardi.