Yémen: 17 morts dans des combats

Au moins 17 combattants ont été tués au Yémen dans des affrontements entre rebelles et forces progouvernementales dans le sud-ouest, ont indiqué mercredi des médias. Les combats se sont intensifiés sur plusieurs fronts au Yémen, après l'échec le 6 août de pourparlers de paix entre rebelles chiites Houthis et les forces du gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi appuyées par une coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite. Les protagonistes sont engagés depuis plusieurs jours dans de violents affrontements à la limite des provinces de Taëz et Lahj (sud-ouest) pour le contrôle de hauteurs surplombant le détroit stratégique de Bab al-Mandeb, sur la mer Rouge et le Golfe d'Aden, par lequel transite une partie du trafic maritime pétrolier.