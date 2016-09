Début d'une réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie

Les ministres des Affaires étrangères des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont entamé mercredi à New York une réunion de crise pour tenter de surmonter l'impasse diplomatique en Syrie. "La tragédie en Syrie nous fait honte à tous", a lancé le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, parlant d'"échec collectif". "Tout peut basculer d'un côté comme de l'autre" en Syrie, a prévenu Ban Ki-moon devant le Conseil de sécurité consacré à la guerre dans ce pays. Il a imploré les grandes puissances "d'user de leur influence pour rétablir la cessation des hostilités", permettre à l'aide humanitaire d'être acheminée et soutenir une transition politique, afin que les Syriens "puissent négocier et sortent de l'enfer où ils sont pris au piège".