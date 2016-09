Climat : 31 pays adhérent à l'accord de Paris

Quelque 31 pays ont adhéré à l'accord de Paris sur le climat mercredi lors d'une cérémonie en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a estimé probable désormais que l'accord entre en vigueur avant la fin de l'année, affirmant que "l'entrée en vigueur de l'accord avant la fin de l'année sera une étape majeure vers un avenir plus sûr, plus juste et plus prospère". "L'élan est remarquable", a-t-il déclaré.