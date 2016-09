La Russie renforce ses capacités militaires en Méditerranée de l'Est

Le ministre russe de la Défense Sergei Choïgou a indiqué que son pays s'apprête à renforcer sa présence militaire en Méditerranée de l'Est, en déployant un groupe de porte-avions, avec le navire Amiral Kouznetsov en tête, rapportent les agences de presse russes, mercredi. "Actuellement, le groupe de navires russes présents dans la partie orientale de la Méditerranée comprend au moins six bâtiments militaires et entre trois et quatre navires de soutien faisant partie de toutes les flottes", a affirmé le ministre. "Pour augmenter les capacités militaires du groupe, nous envisageons d'y inclure un groupe de porte-avions dont le navire Amiral Kouznetsov", a-t-il ajouté.