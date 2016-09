L'enfant disparu à Tissemsilt retrouvé

L'enfant disparu Hamani Yacine âgé de 09 ans a été retrouvé, mercredi matin, dans une région éloignée par la sûreté de wilaya de Tissemsilt, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). "Après d'intenses recherches et investigations et l'activation du plan d'alerte, les services de la sûreté de la wilaya de Tissemssilt ont retrouvé mercredi matin 21/09/2016 l'enfant disparu dénommé Hamani Yacine âgé de 09 ans", selon la même source. "Aussitôt alerté sur la disparition de l'enfant mineur par ses proches, la sûreté de wilaya de Tissemsilt a mobilisé tous les moyens humains et logistiques nécessaires ce qui a permis de retrouver l'enfant disparu Hamani Yacine dans une région éloignée, situé à 20 km de la wilaya de Tissemsilt", a indiqué le communiqué.