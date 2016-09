Décès de 2 nourrissons dans une clinique à Rouïba

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Reforme hospitalière Abdelmalek Boudiaf a soutenu, mercredi à Alger, que le vaccin Pentavalent n'était pas la cause du décès de deux nourrissons dans une clinique privée à Rouïba (Alger), au début de l'été dernier. "Après les analyses effectuées, il s'est avéré que le vaccin administré à ces nourrissons n'était aucunement la cause de leur décès", a-t-il déclaré à la presse, en marge d'une réunion avec le Conseil national de déontologie médicale. Il a ajouté que son département ministériel avait trouvé une solution pour ne pas pénaliser les nourrissons, en changeant le vaccin, relevant que le Pentavalent était une recommandation de l'OMS (organisation mondiale de la santé) et que tous les pays du monde l'utilisent.