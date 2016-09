Guerre des mots entre Moscou et Wahington sur la Syrie

La Russie a fustigé lundi les déclarations "inadmissibles" des ambassadeurs américain et britannique au lendemain des accusations de "barbarie" et de crimes de guerre qu'ils ont lancées à l'ONU contre l'armée russe en Syrie, selon une source officielle. "Nous considérons le ton et la rhétorique des représentants de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis comme inadmissibles et de nature à faire du tort à nos relations", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. M. Peskov, qui a jugé la situation en Syrie "extraordinairement compliquée", a de nouveau accusé les rebelles d'avoir utilisé la trêve dans les combats en Syrie pour "se regrouper et renouveler leur arsenal" avant de nouvelles offensives.