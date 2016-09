Sahara Occidental: tergiversation du Conseil de sécurité

Le président sahraoui et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali a affirmé que "l'absence d'une position claire et ferme" du Conseil de sécurité face au non respect de ses décisions par le Maroc, pourrait induire "des développements dangereux" à même de menacer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région tout entière. "L'occupation marocaine a engagé vendredi 23 septembre 2016 une opération d'extension d'une partie de la route qu'elle compte réaliser dans la zone tampon", a précisé dimanche le président sahraoui dans une lettre adressée au Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki Moon, diffusée lundi par l'Agence de presse sahraouie (SPS).