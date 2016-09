Gabon: Ali Bongo investi pour un second mandat

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba sera investi pour un second septennat mardi, trois jours après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle, a indiqué la présidence lundi. La Cour a validé l'élection d'Ali Bongo, 57 ans, en rejetant la requête de son rival Jean Ping, 73 ans, qui a dénoncé un "déni de droit" et continue de se proclamer le "président élu". Ali Bongo est élu avec 172.990 voix (50,66%) devant Jean Ping (161.287 voix, 47,24%), selon la Cour. La première proclamation de la victoire d'Ali Bongo le 31 août avait entraîné des manifestations, des émeutes, des morts et des centaines d'interpellations à travers le pays.