Deux terroristes abattus par les forces de l'ANP à Médéa

Deux terroristes ont été abattus dimanche soir à Boghar (Médéa) par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) qui a également récupéré une arme, une grenade et un lot de munitions, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade tendue près de la commune de Boghar au sud de la wilaya de Médéa (1e Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a abattu deux terroristes, hier 25 septembre 2016 à 23h30m, et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions, une (1) grenade, une paire de jumelles ainsi que six téléphones portables", précise le MDN. "Cette opération de qualité menée par les forces de l'ANP vient confirmer encore une fois la permanente et continuelle vigilance des unités engagées dans la lutte antiterroriste et la ferme détermination à l'éradication du terrorisme", affirme la même source.