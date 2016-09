Le blé et le maïs stables sur le marché européen

Les cours du blé et ceux du maïs étaient stables sur le marché européen lundi en début d'après-midi, dans un marché peu dynamique. Le contrat de blé à échéance décembre était inchangé à 161,25 euros, alors que celui de mars perdait 25 centimes d'euro à 166 euros, dans un volume d'échanges très bas, de moins de 1.700 lots échangés. "On est vraiment dans le ventre mou, on sait qu'on a des gros stocks", notait un analyste de la société Inter-courtage pour qui "il faudra un pépin climatique majeur pour qu'il y ait un changement de direction des prix". Un rapport trimestriel américain sur les stocks, qui doit tomber vendredi prochain pourrait donner une direction aux marchés.