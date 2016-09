Deux terroristes tués dans le sud de la Somalie

La mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) appuyée par les forces armées somaliennes a tué lundi deux terroristes shebab dans la ville de Kimaiyo, dans le sud de la Somalie. Les forces alliées ont tué les auteurs présumés d'attaques terroristes perpétrées dans la région lors d'une opération de sécurité dans le village de Caba, dans la périphérie de la ville portuaire de Kismayo, a précisé l'AMISOM. "Les forces armées ont tué deux terroristes shebab. Les soldats de la Somalie et de l'AMISOM collaborent étroitement afin de détruire les shebab et d'apporter la paix et la sécurité à la Somalie", a indiqué l'AMISOM dans un bref communiqué.