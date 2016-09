Turquie: 10 morts dans deux attaques attribuées aux rebelles kurdes

Dix membres des forces de sécurité turques ont été tués et sept autres ont été blessés lundi dans deux attaques attribuées aux rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le sud-est de la Turquie, selon la presse turque. Un précédent bilan a fait état de trois soldats turcs morts et sept autres blessés. "A Uludere, dans la province de Sirnak (sud-est de la Turquie), six soldats ont été tués et un septième blessé +lors d'un échange de tirs avec le PKK+ près d'un point de contrôle aux abords d'une prison", a rapporté en fin d'après-midi l'agence de presse Dogan.