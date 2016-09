Deux blessés dans une fusillade en région parisienne

Deux personnes ont été grièvement blessées lundi lorsqu'un sexagénaire a ouvert le feu devant un supermarché de la région parisienne, avant de se retrancher chez lui, selon une source judiciaire. "Une femme de 57 ans et un homme de 73 ans ont été grièvement blessés et se trouvent entre la vie et la mort", a indiqué une source proche de l'enquête. Cette fusillade a eu lieu en fin de matinée à Port-Marly, à une trentaine de km à l'ouest de Paris. L'auteur des coups de feu, présenté dans un premier temps comme un septuagénaire, s'est retranché à son domicile en début d'après-midi, a indiqué le parquet de Versailles près de Paris.