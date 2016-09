Trois casemates détruites à Boumerdes et Skikda

Trois abris pour terroristes et une mine de fabrication artisanale ont été détruits dimanche à Boumerdès et Skikda par des éléments de l'Armée nationale populaire, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, deux détachements de l’ANP ont détruit, le 25 septembre 2016 à Boumerdès et Skikda (5e Région militaire), trois abris pour terroristes et une mine de fabrication artisanale", précise la même source. En outre et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie Nationale et des Gardes-frontières "ont appréhendé à Tlemcen, Aïn Témouchent et Rélizane deux contrebandiers et 21 immigrants clandestins et ont saisi une quantité de 1250 litres de carburant ainsi que deux véhicules touristiques chargés de (683) unités de différentes boissons".