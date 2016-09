La prévalence du cancer en Algérie n'est pas inquiétante

Le chercheur en oncologie à l'Institut national de santé publique le Pr Doudja Hammouda a affirmé samedi à Alger que la prévalence du cancer en Algérie n'était pas "inquiétante", par rapport aux pays développés, et aux pays du Proche Orient et de l'Afrique du nord. L'experte a affirmé dans un exposé sur la prévalence du cancer en Algérie présenté à l'occasion de la visite effectuée par le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière M. Abdelmalek Boudiaf à l'Institut national de santé publique, que la moyenne de prévalence du cancer "n'est pas inquiétante" (100 nouveaux cas par an pour 100 000 ha) par rapport à la situation au Proche orient et en Afrique du nord.