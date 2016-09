La planète face à une extinction inédite des espèces

Environ 10000 espèces de vertébrés ont perdu plus de la moitié de leurs membres en Amérique latine, en raison de l’activité humaine, a indiqué lundi une étude publié par une ONG en Argentine. Une tendance choquante. En 40 ans en Amérique latine, plus de 10 000 espèces de vertébrés, soit un nombre considérable de mammifères, d’oiseaux, de poissons, de reptiles et d’amphibiens, ont perdu 52% de leurs représentants, a indiqué l’ONG argentine de protection de l’environnement Argentine Wildlife Foundation. Cependant, d’après Enrique Gonzales, membre d’Uruguay Wildlife Foundation et expert en mammifères du musée national d’histoire naturelle d’Uruguay, il faut comprendre qu’il existe une extinction naturelle d’espèces. Certaines espèces apparaissent, certaines disparaissent, il y a même celles qui se transforment.