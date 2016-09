Annaba: mort d’un prévenue dans les locaux de la police

Le corps du détenu décédé dimanche au siège de la 7ème sûreté urbaine de la ville d’Annaba où il était interpellé pour vol sur une dame âgée ne comporte aucune trace de violence physique et la mort est "naturelle" comme le confirme le rapport d’autopsie légale, a affirmé lundi après-midi, le chef de la sûreté de wilaya. Ce repris de justice âgé de 40 ans a agressé une vieille dame de 82 ans pour la voler à la cité Menadia au vu de plusieurs habitants du quartier, a souligné le contrôleur de police Brahim Aggoune. Le mis en cause avait été emmené vers le siège de la 7ème sûreté urbaine après sa poursuite et interpellation par plusieurs citoyens, a ajouté le même responsable qui a indiqué que le corps de cette personne a été évacué vers l’hôpital pour subir l’autopsie légale.