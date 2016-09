Ouverture à Alger de la réunion du Forum international de l’énergie

La 15ème réunion du Forum international de l’énergie (IEF15) a ouvert ses travaux mardi au Centre international des conférences d’Alger en présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et de plusieurs délégations venues pour débattre des perspectives et des défis énergétiques mondiaux. Placé sous le thème "la transition énergétique mondiale: un rôle renforcé pour le dialogue énergétique", l’IEF15 accueille les ministres de l'Energie de 54 pays membres, les patrons de compagnies pétrolières et gazières et de responsables d'organisations internationales dont l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et le Forum des pays exportateurs de gaz (Fpeg) ainsi que d'experts. Plusieurs analystes s'accordent à dire qu'un dialogue constructif entre les pays producteurs eux-mêmes et entre ces derniers et les pays consommateurs constitue, à travers ce forum, une opportunité pour dialoguer et se concerter sur les questions énergétiques.