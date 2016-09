Colombie : l'accord de paix avec les Farc signé

Le gouvernement colombien et la guérilla des Farc ont signé lundi un accord de paix historique, pour mettre fin à plus d'un demi-siècle d'un conflit armé qui a fait des centaines de milliers de morts et disparus. Le président Juan Manuel Santos et Rodrigo Londono, chef des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, marxistes), plus connu sous ses noms de guerre de Timoleon Jimenez ou Timochenko, ont signé cet accord de 297 pages, lors d'une cérémonie solennelle à Carthagène des Indes (nord). Le conflit armé colombien a, au fil des décennies, impliqué différentes guérillas d'extrême gauche, dont l'Armée de libération nationale (ELN, guévariste), encore active avec 1.500 membres, des milices paramilitaires d'extrême droite et les forces armées, faisant plus de 260.000 morts, 45.000 disparus et 6,9 millions de déplacés.