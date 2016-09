Campagne contre l'islamophobie à New York

Dix jours après l'attentat à Manhattan, la ville de New York a annoncé lundi le lancement d'une vaste campagne contre l'islamophobie, pour éviter la stigmatisation des centaines de milliers de musulmans qu'elle abrite. "Plus que jamais, il est important que tous les new-yorkais s'unissent dans le rejet de la violence et de la haine", a déclaré lundi le maire démocrate de la ville, Bill de Blasio, cité dans un communiqué. "Nous ne tolérerons pas la discrimination ni la violence d'aucune sorte (...) Tous les new-yorkais, y compris nos frères et soeurs musulmans, doivent être traités avec la dignité qu'ils méritent". La campagne va d'abord se décliner sur les réseaux sociaux avec le hashtag îIAmMuslimNYC.