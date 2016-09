Armes nucléaires: Moscou inquiète plus que lors de la Guerre froide

La Russie d'aujourd'hui est à certains égards plus inquiétante que l'Union soviétique d'hier en ce qui concerne l'emploi de l'arme nucléaire, a déclaré lundi le secrétaire à la Défense Ashton Carter. Lors d'une visite à la base de missiles nucléaires intercontinentaux de Minot, dans le Dakota du Nord, le chef du Pentagone a critiqué la "gesticulation nucléaire" de la Russie d'aujourd'hui, et ses investissements dans "de nouvelles armes nucléaires". Il est possible de se demander si les dirigeants russes d'aujourd'hui ont gardé "la grande retenue qu'avaient les dirigeants de l'époque de la Guerre froide, quand il s'agissait de brandir leurs armes nucléaires", a-t-il déclaré.