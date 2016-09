Clinton et Trump s'affrontent lors de leur premier débat présidentiel

Le premier débat entre les candidats à la présidentielle américaine, la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump, s'est ouvert lundi à l'université Hofstra, près de New York. Il était d'autant plus important que les sondages sont serrés à six semaines de l'élection présidentielle, même si Mme Clinton reste favorite. La première question du débat, organisé à l'université Hofstra près de New York, est allée à celle qui aspire à devenir la première présidente des Etats-Unis. Elle était consacrée aux inégalités aux Etats-Unis et a été l'occasion d'une première passe d'armes sur l'économie.