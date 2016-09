Première cargaison de gaz de schiste américain au Royaume-Uni

Un pétrolier venu des Etats-Unis a amené mardi la première cargaison de gaz de schiste au Royaume-Uni où la fracturation hydraulique, vivement critiquée, ne donne lieu à aucune exploitation commerciale. Le navire est arrivé à Grangemouth, une raffinerie située sur la rivière Forth près d'Edimbourg en Ecosse, dont les réserves pétrolières en mer du Nord sont de plus en plus coûteuses à extraire. La musique d'une cornemuse a accompagné le passage du bateau sous le grand pont d'acier de cette rivière, avec 27.500 mètres cubes d'éthane liquéfié à bord. L'entreprise suisse qui a conduit cette livraison, Ineos, a investi quelque 2 milliards de livres (2,3 milliards d'euros) pour monter un "pipeline virtuel", avec huit tankers chargés d'apporter régulièrement des cargaisons de gaz de schiste américain au Royaume-Uni et en Norvège.