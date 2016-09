Le nombre de détenus en Algérie ne dépasse pas les 60.000

Le Directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Mokhtar Felioune a indiqué, mardi à Alger, que le nombre de détenus en Algérie "ne dépasse pas 60.000", précisant que 14 nouveaux établissements pénitentiaires étaient en cours de réalisation pour remplacer les anciens établissements appelés à être fermés. Dans une déclaration à la presse en marge des travaux de la deuxième réunion sous-régionale des administrations pénitentiaires des pays du Sahel et du voisinage organisée par l'Office de Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), M. Felioune a indiqué que le nombre de détenus en Algérie ne dépassait pas 60.000 au niveau des établissements pénitentiaires.