Illizi: deux morts dans un accident de la route

Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu mardi dans la commune de Bordj El-Haouès (wilaya d’Illizi), a-t-on appris auprès de la Protection civile. L’accident s’est produit suite au renversement d’un véhicule tout-terrain, sur un tronçon de la RN-3 reliant Bordj El-Haouès à Djanet, tuant deux de ses occupants (62 et 32 ans) et causant des blessures de différents degrés de gravité à trois autres, a-t-on précisé. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l’établissement public hospitalier de Djanet où ont été également évacués les blessés.