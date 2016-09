300 millions de dollars pour les réfugiés syriens

La Banque mondiale a annoncé mardi le déblocage de 300 millions de dollars de prêts visant à faciliter l'accès au marché du travail des réfugiés syriens en Jordanie. Ces fonds serviront notamment à attirer des investisseurs en Jordanie et à réformer le marché du travail du pays en accordant un plus grand accès aux réfugiés syriens, détaille la Banque dans un communiqué. Davantage de Syriens recevront ainsi des permis de travail et pourront ainsi "contribuer à la croissance économique" de la Jordanie, assure le communiqué.