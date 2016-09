Un satellite algérien de télécommunications avant juin 2017

Le satellite Alcomsat1, dédié aux télécommunications, sera lancé avant juin 2017, a annoncé mercredi à Alger le directeur général de l'Agence spatiale algérienne (ASAL), Azzedine Oussedik soulignant qu'il permettra de renforcer la souveraineté nationale dans les domaines des télécommunications et la télédiffusion. "Le satellite Alcomsat1 sera lancé avant la fin juin 2017 avec pour objectif de renforcer la souveraineté nationale dans les domaines des télécommunications et la télédiffusion, de la téléphonie et d'Internet", a assuré M. Oussedik lors d'une conférence de presse, au terme du lancement réussi lundi de trois satellites d'observation algériens.