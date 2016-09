Egypte: trois policiers et un civil tués par balles dans le nord du Sinaï

Trois policiers et un civil ont été tués par balles mercredi dans le nord de la péninsule du Sinaï en Egypte, a annoncé le ministère égyptien de l'Intérieur. Les trois policiers se trouvaient à bord d'un taxi dans la ville d'Al-Arich, chef-lieu du Nord-Sinaï, quand "des inconnus à bord d'une voiture leur ont barré la route (...) et ont ouvert le feu dans leur direction", selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Les trois policiers et leur chauffeur ont été tués, précise le communiqué. Selon le gouvernement, des centaines de policiers et soldats ont péri dans des attentats perpétrés par des terroristes, qui frappent aussi parfois la capitale égyptienne Le Caire et le Delta du Nil.