El-Bayadh : plus de 5 quintaux de drogue saisis en 3 ans

Plus de 5,24 quintaux (QX) de drogues et 2.313 comprimés de psychotropes ont été saisis ces trois dernières années à travers le territoire de la wilaya d’El-Bayadh par les services de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya, a-t-on appris mercredi de ce corps sécuritaire. La plus importante quantité de drogues, soit plus de 4,73 QX de kif traité, a été interceptée en 2014 en plein désert sur le territoire de la commune de Lebnoud (200 km Sud d’El-Bayadh), a indiqué le chef de service de la police judiciaire, le commissaire Ali Tadjrout. Les efforts de lutte contre toutes les formes de criminalité ont été couronnés par la saisie aussi de 2.313 comprimés de psychotropes, en plus de 68.000 bouteilles de boissons alcoolisées, de différentes marques, a-t-il ajouté.