Liban: échec d'élection d'un président pour la 45ème fois

Le Parlement libanais a échoué mercredi, pour la 45ème session consécutive, d'élire un nouveau président à cause du manque de quorum requis par la Constitution. D'après la Constitution, le quorum requis est de deux-tiers des 128 sièges que compte le parlement. Mais vu que seuls 40 députés étaient présents à la session de mercredi, le président du Parlement Nabih Berri a dû convoquer une nouvelle session le 31 octobre. En raison de la nette division politique dans le pays et des répercussions de la crise syrienne, les parties n'ont pas réussi à atteindre un consensus pour élire un président afin de remplir le vide laissé suite à l'expiration du mandat de six ans du président Michel Sleimane le 25 mai 2014.